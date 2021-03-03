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Симферопольский роддом №2 снова принимает рожениц
фото © Минздрав Крыма
В ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2», который ранее принимал больных с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями, возобновлена работа в обычном режиме и уже приняты первые роды.
«За 9 месяцев работы роддома в формате ковидного госпиталя медицинская помощь в стационарных условиях оказана 1636 пациентам. Приняты роды у 63 женщин, при этом все новорожденные имели COVID-отрицательный статус», — рассказал рассказал главный врач учреждения Илья Глазков.
После выписки последних пациентов в помещениях Симферопольского КРД №2 проведена необходимая дезинфекция, получено разрешение Роспотребнадзора на возобновление работы в прежнем режиме и уже сегодня специалисты родильного дома приняли первые роды.
Как отмечает главный врач, родильный дом оснащен современнейшим медицинским оборудованием. Приобретен кардиотокограф – прибор, позволяющий осуществлять дистанционный контроль за внутриутробным развитием плода. Все родильные залы оснащены реанимационными столиками для новорожденных.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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