Происшествия
Севастопольцам грозит тюремный срок за граффити на Таврической лестнице
фото © Прокуратура Севастополя
Полицейские задержали троих севастопольцев в возрасте от 23 до 26 лет по подозрению в нанесении надписей на объект культурного наследия регионального значения – Таврическую лестницу.
Им грозит до трех лет заключения, сообщает пресс-служба МВД Севастополя.
«В ночь на 24 февраля неизвестные злоумышленники нанесли черной аэрозольной краской надписи и граффити на нескольких объектах, расположенных на центральной улице Севастополя. От их рук также пострадала Таврическая лестница, являющаяся объектом культурного наследия регионального значения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что молодые люди «полностью признали свою вину и сообщили, что нанесли незаконные надписи из хулиганских побуждений».
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК России, добавили в пресс-службе.
В то же время в местной прокуратуре сообщили о задержании только двух подозреваемых в нанесении надписей на Таврическую лестницу (1994 и 1996 годов рождения). Данные предполагаемого третьего участника группы устанавливаются.
«Своими действиями они умышленно повредили указанный объект, который является объектом культурного наследия регионального значения 1952 года, подлежащим государственной охране», – отметили в пресс-службе прокуратуры.
В прокуратуре добавили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело также по ч. 1 ст. 35 УК России.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Севастопольцам грозит тюремный срок за граффити на Таврической лестнице фото
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