Разница в доходах населения в Крыму и Севастополе увеличивается

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По статистике севастопольцы зарабатывают больше крымчан.

Среднедушевые доходы граждан в третьем квартале 2020 года в Севастополе превышали такой же показатель в Крыму на 9413 рублей. Во втором квартале разница между составила 7687 рублей в пользу Севастополя, пишет телеграмм-канал «Территория Крым».

В первом квартале разница была 6702 рубля также в пользу Севастополя.

Отмечается, что с каждым кварталом в 2020 года разница в размерах среднедушевых доходов между Крымом и Севастополем увеличивалась.

Официальную информацию о размерах среднедушевых доходов за четвертый квартал прошлого года в регионах России еще не опубликовали.

Как сообщалось, доходы крымчан ниже среднего показателя по ЮФО. В Крыму среднедушевые доходы в третьем квартале 2020 года были ниже общероссийского показателя более чем на 11,5 тысяч рублей.

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