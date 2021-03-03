Прокуратура пресекла незаконную добычу песка в Крыму

В Крыму руководство двух предприятий заплатит крупный штраф за незаконную разработку песчаного карьера в Керченском районе полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Уточняется, что добыча песка производилась в границах Старокрымского лесничества.При проверке законности использования земельных участков сотрудники Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили, что работы ведутся без права пользования недрами, говорится в сообщении.

«В отношении юридических и ответственных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, по ст. 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков)», – сообщили в ведомстве и добавили, что руководство предприятий оштрафовано, общая сумма взысканий составила 450 тыс. рублей.

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