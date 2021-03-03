Прогноз погоды в Крыму на среду 3 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 3 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (в горах изморозь), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 87 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 6 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 85 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 87 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 25 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 91 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 81 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 81 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 85 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 98 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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