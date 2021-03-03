Продолжается снижение: сводка по COVID в Севастополе за сутки

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В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Кроме того, за это же время 98 человек были выписаны после выздоровления. Также за сутки от коронавируса скончались три человека в возрасте от 82 до 92 лет.

Всего с начала пандемии в городе выявлен 12 121 случай заболевания COVID -19, 11 230 пациентов выздоровели, 502 человека скончались.

«Под наблюдением находится 629 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - отметили в пресс-службе правительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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