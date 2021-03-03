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Власть

Правительство Севастополя пополнится кадрами из Москвы и Ялты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил правительству своего нового заместителя. Им стал Николай Гордюшин, который будет курировать в городе вопросы строительства, архитектуры и охраны культурного наследия.

«Сегодня подписал документы о назначении его (Гордюшина – ред.) исполняющим обязанности заместителя губернатора города Севастополя. Он будет курировать департамент архитектуры и градостроительства, а также Севнаследие, будет заниматься всеми вопросами, связанными непосредственно с нашей градостроительной деятельностью, защитой памятников и так далее, - Развожаев. - Николай Валерьевич, вам удачи на этом непростом поприще. Мы вас будем поддерживать. Вопросов у нас достаточно много накопилось, которые нужно профессионально решать. У вас большой опыт работы непосредственно архитектором, и вы вели сложные проекты в Москве».

Другое новое назначение коснулось Главного управления культуры города Севастополя, которое в ближайшее время будет преобразовано в департамент. Возглавит новую структуру в правительстве Ирина Романец.

«Ирина Васильевна работала в Сочи заместителем главы города по социальным вопросам. Недавно работала в нашем соседнем городе Ялта, тоже занималась вопросами социальной политики. Сегодня приняла мое предложение возглавить Департамент культуры города Севастополя», - сообщил губернатор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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