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Происшествия

Не донес: в Феодосии задержали мужчину с пистолетом и 50 патронами

Сотрудники дорожно-патрульной службы в одном из пригородных поселков Феодосии задержали мужчину, подозреваемого в незаконной перевозке и хранении оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«При осмотре салона автомобиля Nissan, который был остановлен для проверки документов, под сиденьем полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет, а также восемь патронов к нему. В ходе дальнейшего осмотра по месту проживания гражданина были обнаружены патроны в количестве 42 штук», – говорится в сообщении.Задержанным оказался 53-летний житель Феодосии. Мужчина пояснил, что пистолет и патроны нашел, хотел отнести в полицию, но все откладывал.

Согласно результатам экспертизы, изъятый предмет является самодельным револьвером, пригодным для стрельбы. Изъятые боеприпасы являются спортивно-охотничьими патронами к нарезному огнестрельному оружию калибра 5.6 мм.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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