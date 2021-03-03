Власть
На разработку проекта новой поликлиники под Симферополем потратят 30 млн рублей
В поселке Грэсовский по улице Яблочкова постоят новую поликлинику. Проектно-сметная документация должна быть разработана до 15 мая следующего года.
Об этом говорится в распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном Портале Правительства. Республики Крым.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью «ТВСпроект»единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является разработка проектной документации по объекту «Строительство поликлиники по адресу: Республика Крым, городской округ Симферополь, посѐлок городского типа Грэсовский, ул. Яблочкова с ценой Контракта тридцать миллионов рублей», — говорится в документе.
Кроме того, будут отремонтированы филиалы поликлиники №5, расположенные в поселке Комсомольское и Аэрофлотский. На это будет потрачено соответственно 8 млн 480 тысяч рублей и 51 млн 600 тысяч рублей.
Также до конца следующего года за 53 миллиона рублей будет отремонтировано здание женской консультации на улице Троллейбусной в Симферополе.
До конца 2021 года должна быть разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания лечебного корпуса, наружных инженерных сетей и благоустройству территории Кировской Центральной районной больницы. На эти цели из бюджета Республики направлено 4 миллиона 580 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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