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Общество

Москвичи в шоке от цен в Крыму

16:12 среда, 3 марта 2021
Москвичи в шоке от цен в Крыму

фото © Новости Крыма

Семейная пара из Москвы обалдела от цен на городском рынке в Ялте, что на Южном берегу Крыма.

Клюква оказалась в два раза дороже, чем в Москве, рассказали россияне в своем блоге.

Пара переехала в Крым из Москвы. Молодые люди регулярно делают обзоры по ценам на местных рынках. При этом оказалось, что стоимость овощей и фруктов на Ялтинском центральном овощном рынке гораздо ниже, чем, например, в Алупке.

Так, в Ялте помидоры стоят от 160 до 280 рублей, огурцы — от 170 до 200 рублей, перец — от 150 до 230 рублей. Лук репчатый — 35 рублей, морковь и картофель по 40 рублей, а чеснок по 180 рублей за килограмм.

Мандарины и апельсины от 90 рублей за килограмм, виноград — 80 рублей, киви — 130 рублей, а груши — 180 рублей.

Однако не все яства доступны по цене.

«Хотели купить клюкву, но от цены мы обалдели — 800 рублей за килограмм, но в итоге нашли в глубине рынка за 400 рублей. Но я знаю, что в Москве клюква стоит дешевле», — поделились экс-москвичи.

При этом они предупреждают, что у крымских рынков есть несколько негативных особенностей: в праздничные и предпраздничные дни цены могут повышаться в два раза, а недобросовестные продавцы могут подсунуть испорченные товары.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Форпост

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