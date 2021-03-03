Мошенники грабят севастопольцев со скоростью 200 тысяч рублей в сутки

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Граждан упорно призывают к бдительности – но не помогает.

Всего за один день трое жителей Севастополя потеряли порядка 230 000 рублей, попавшись на стандартные уловки, вроде «звонка из банка».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, жертвами злоумышленников стали 41-летняя и 68-летняя женщины, а также мужчина в возрасте 69 лет. Примечательно, что обе женщины были в курсе существования мошенников и методов, которые те применяют, но поддались на уловки.

В двух случаях на мобильные телефоны потерпевшим поступили звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и под предлогом защиты банковских карт от несанкционированного доступа убедили сообщить им реквизиты своих карт и полученные по СМС коды. После этого мошенники похитили со счетов горожан 197 тысяч рублей.

В третьем случае жительница Севастополя лишилась 28 тысяч рублей, когда сообщила мошеннику в социальной сети нужную ему информацию под предлогом бронирования арендованной недвижимости.

Напомним, что потеря денег в результате действий мошенников в Севастополе из редкого события уже давно стала нормой, а столкнуться с попыткой кражи денежных средств может каждый. За одно только третье сентября 2020 года более 500 тысяч рублей перекочевало со счетов жителей Севастополя на счета злоумышленников. В конце августа мы сообщали, что за один день доверчивые граждане перевели злоумышленникам около 400 тысяч рублей.

Наиболее уязвимой категорией населения остаются пенсионеры – жительницы города-героя 73 и 82 лет потеряли на двоих 300 000 рублей.

Известный юрист и член Общественной палаты РФ Наталья Кирюхина осветила проблему телефонного мошенничества и факторы, делающие эту практику успешной.

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С учетом вышесказанного, граждан Севастополя призывают в очередной раз быть бдительными и не сообщать банковские данные людям, звонящим от имени банка, как бы убедительно этот звонок ни выглядел.

Сотрудники банков никогда не сообщают своим клиентам по телефону о возможных проблемах и блокировке банковских карт, не уточняют реквизиты и конфиденциальную информацию. Эти сведения нужны только мошенникам для хищения денег.

Если Вам позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили о якобы возникших проблемах с банковским счетом – немедленно прекратите разговор.

В тексте использованы материалы: Форпост

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