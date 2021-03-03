Лидер группы наркодилеров в Крыму получил 13,5 лет колонии

Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор участникам преступной группы из трех человек, занимавшейся торговлей наркотиками.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Руководитель преступной группы незаконно приобретал наркотические средства в виде экстракта маковой соломы, после чего, передавал данное наркотическое средство участникам преступной группы для последующего его незаконного сбыта», – говорится в сообщении.

Суд приговорил лидера преступной группы к 13 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима. Участнику группы назначено наказание в виде 8 лет 5 месяцев колонии строгого режима.

Третий фигурант не смог принять участие в процессе ввиду тяжелого состояния здоровья.

В этой связи уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано на рассмотрение по подсудности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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