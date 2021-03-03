Крымский «Титан» обещает снизить количество выбросов в атмосферу

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Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» проведет реконструкцию газоочистных установок.

Об этом сообщил директор филиала Эдуард Курмачев.

«Основное в экологической «дорожной карте» с точки зрения пользы – это станция нейтрализации кислых стоков. Еще одно мероприятие – реконструкция газоочистных установок. У нас заключены договоры на проектирование, после получения проектов уже начнем реконструкцию», – сообщил Курмачев.

Система газоочистки необходима для доведения количества выбросов в атмосферу до существенно ниже установленного в нормативных документах объема. «Имеется печь прокаливания (задействуется на одном из этапов производства диоксида титана), на выходе ставится система пыле- и газоочистки. Вы видите трубы на подъезде к заводу – вот перед ними стоят эти газоочистные установки. Хотим провести их реконструкцию – они сейчас работают в нормативе, но мы хотим улучшить: количество выбросов в атмосферу будет ниже, чем (прописано) в нормативных требованиях», – пояснил Курмачев.

Ранее сообщалось, что филиал «Титановых инвестиций» в крымском Армянске с опережением выполняет ряд мероприятий «дорожной карты» по модернизации завода для сокращения пагубного влияния на окружающую среду, среди которых – строительство станции нейтрализации кислых стоков, первая очередь которой уже запущена. Для обеспечения экологических мероприятий заводу также нужна вода, которой предприятие обеспечило себя самостоятельно, несмотря на засушливый период в Крыму.

Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» – крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы и странах бывшего СССР. Завод также выпускает серную кислоту, сырье для строительной индустрии (сульфат железа), красители (красный пигмент) и другое.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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