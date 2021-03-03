Коронавирус в Крыму
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Крымские ученые назвали причины невосприимчивости отдельных лиц к ковиду
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В настоящее время ученым пока неизвестны причины невосприимчивости некоторых лиц к коронавирусной инфекции, однако это может быть связано с их генотипом.
Такое мнение выразил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок.
«Вирус сильнее поражает и иногда убивает наиболее чувствительных людей из популяции. По причине генетической гетерогенности популяции кто-то более чувствителен к вирусу, а для кого-то он не представляет угрозы. Были случаи, когда человек здоров, полон сил, спортом занимается и правильно питается, а заболевание у него проходит очень тяжело, или наоборот, были пожилые люди, которые, находясь в кругу больных COVID-19, не заражались», – отметил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, доктор биологических наук Владимир Оберемок.
По его словам, в эпоху коронавируса для человека существует два варианта развития событий: переболеть или привиться.
«Очевидно, что иммунитет привитого человека будет менее сильный, чем переболевшего естественным образом. Однако это вопрос рисков и выбор каждого отдельного человека – переболеть или вакцинироваться. Вакцина хороша для людей пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые не уверены, что смогут безопасно переболеть. Титр антител на высоком уровне остается обычно около года после перенесенной болезни, после вакцинации – предположительно столько же. Но не стоит забывать и о так называемом Т-клеточном иммунитете, который при перенесенной болезни сохраняется вплоть до нескольких лет», – добавил Владимир Оберемок.
Ученый отмечает, основываясь на данных исследований по изучению близкородственных SARS-CoV-2 коронавирусов, человек не будет болеть новым коронавирусом каждый год благодаря иммунологической памяти, сформированной после перенесенного заболевания.
«Для большинства переболевших людей вероятность заболеть повторно составит не чаще одного раза в 3-4 года. Вопрос вакцин и лекарств против коронавируса останется актуальным еще на 10-20 лет, хоть и не в той мере, в которой он будоражит наши умы сегодня», – подчеркнул ученый.
Как отмечает специалист, спад заболеваемости в настоящее время – естественное явление, связанное с большим количеством переболевших, сформировавшимся коллективным иммунитетом и начавшейся вакцинацией. По его мнению, небольшие вспышки COVID-19 еще возможны, но к 2022 году пандемия завершится, а через поколение коронавирус станет не страшнее обычного гриппа.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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