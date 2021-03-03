Крымчанка сообщила о «давлении» после обращения к Путину из-за застройки Форосского парка

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Учительница из Фороса Марина Рикмен, которая от инициативной группы местных жителей зачитывала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить вырубку деревьев в Форосском парке, сообщила о давлении со стороны местных властей.

Соответствующее видео, на котором учительница об этом рассказывает, размещено в социальных сетях.

«Какой криминал? Почему к нам приходят и проводят профилактические беседы? Недавно звонок, я так поняла МВД, Министерство образования – в школу звонок: «Дайте, пожалуйста, характеристику, Марине Милентьевне Рикмен». Да я не скрываюсь, я учитель высшей категории, стаж 42 года! Я ветеран труда! Я поняла, что шьется дело, я попала в особый список надзора в полиции, составляется, видимо, какое-то мнение обо мне. Но меня вы никто не испугаете!» – сказала Марина Рикмен.

Учительница также добавила: «Если в наш адрес будут выдвигаться какие-то угрозы, нашей инициативной группе активистов, за нас станет весь Форос!».

В управлении МВД по Крыму и в Минобразе публично эту не комментируют озвученную женщиной информацию.

Напомним, 1 марта жители Крыма записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой «вмешаться и немедленно остановить» застройку парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский» на ЮБК.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что в Кремле «зададут вопросы руководству Крыма» по поводу вырубки деревьев в парке «Форосский». Он также добавил, что ему неизвестно о соответствующем обращении крымчан.

Ранее сообщалось, что на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский» на ЮБК разрешена реконструкция 18-этажного здания и строительство детского оздоровительного лагеря.

В правительстве Крыма также указали на наличие разрешений на снос 37 зеленых насаждений с «последующим проведением компенсационного озеленения в течение года и 29 экземпляров пальм с целью их дальнейшей пересадки».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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