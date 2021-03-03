Крымчанин расправился с бездомной собакой на детской площадке

Житель крымской столицы на детской площадке сначала спустил на бездомную собаку своего бойцовского пса, а после начал добивать скулящую от боли и истекающую кровью дворняжку.

Об ужасном инциденте рассказала очевидица происходящего Кристина С.

Инцидент произошел в одном из дворов Симферополя прямо на детской площадке. Кефира в этом дворе знали и любили дети и взрослые. Он появился здесь, когда еще был щенком.

«Мужчина целенаправленно шел к Кефиру и спустил своего стаффа. Когда завязалась драка, он не поспешил оттянуть свою собаку, а, напротив, начал пинать ногами Кефира, взял строительную доску и принялся наносить ему удары, которые были настолько сильными, что тот подскакивал в воздухе», — с ужасом вспоминает Кристина.

Очевидцы пытались остановить агрессора, но на крики о помощи и просьбы прекратить насилие мужчина не реагировал, а когда весь этот кошмар закончился, Кристина поспешила домой за кровоостанавливающими препаратами, чтобы хоть как-то помочь истекавшему кровью животному.

От многочисленных ударов у дворового любимца начался отек головного мозга, и он ослеп. Пес был полностью дезориентирован.

«Кефир выл от боли так, что собрались толпа людей. Выбежали все, кто был дома. Мы боялись даже подойти, он плакал и выл. Изо рта и носа текла кровь. Его погрузили на строительную тележку и отвезли в ближайшую ветклинику», — рассказала девушка.

Кристина вызвала полицию и написала заявление. Она и остальные жильцы дома надеются, что такое отношение к животному не останется безнаказанным, а агрессор понесет наказание по всей строгости закона.

Сейчас состояние дворового любимца стабильно тяжелое. Он борец, пытается вставать на лапы, но вот зрение вряд ли полностью восстановится.

В тексте использованы материалы: Форпост

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