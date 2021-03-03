Общество
Какой сегодня праздник 3 марта
фото © pixabay.com
Сегодня, 3 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day)
Фото pixabay.com
20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/68/205) постановила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы (World Wildlife Day), с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Данное событие стало отдельной вехой в истории ООН, принявшей это решение.
В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия. Назывался он Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). Днем рождения документа стало 3 марта 1973 года.
Информированность людей о красоте природы, ее многообразии и уникальности каждого отдельно взятого вида должно способствовать этому процессу гармонизации. Изменение сознания и отношения к дикой природе, отказ от представления о безграничности природных богатств позволит нашим детям и внукам найти тот самый гармоничный способ сосуществования с дикой природой, который даст им возможность наслаждаться красотой и великолепием этого чуда!
Всемирный день писателя (World Writers Day)
Фото pixabay.com
Всемирный день писателя (World Day of the writer) отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. Полное название этого праздника Всемирный день мира для писателя, он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года.
ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Интересно, что аббревиатура в данном случае совпадает со словом pen — в переводе с английского — ручка.
Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт (Mrs. C.A. Dawson Scott). Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси (John Galsworthy). В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время пен-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные центры действуют в 130 странах.
День памяти святого благоверного князя Игоря
Князь Игорь (годы жизни: около 878-945, годы правления: 912-945) был сыном Рюрика, после смерти которого опекуном Игоря стал князь Олег. Олег, приняв от Рюрика княжение, продолжительное время был регентом малолетнего Игоря.
Также сегодня, 3 марта, отмечают такие праздники:
- День морских воинских частей внутренних войск МВД РФ
- День матери в Грузии
- День государственного гимна (National Anthem Day) в США
- Овсянки (Ярило с овсянкой)
- День ожидания чуда
- Международный день охраны здоровья уха и слуха (World Hearing Day)
- Международный день детского телевидения и радиовещания
- День бабушки во Франции
- Праздник девочек (Хинамацури) в Японии
- День детей в Новой Зеландии
- День глинтвейна (National Mulled Wine Day) в США
- День мясной нарезки (National Cold Cuts Day) в США
- День спортсменов Египта
- День тезки (Namesake Day) в США
- День освобождения Болгарии от османского ига
Сегодня именины празднуют: Феодул, Дорофей, Лев, Василий, Паригорий, Виктор, Флавиан, Агапит, Агриппа, Кузьма (Косма), Пиулий.
Что происходило 3 марта в прошлые годы
1639 - Колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь спонсора Джона Гарварда.
1802 - в Вене опубликовано «Лунную сонату» Бетховена.
1813 - Британия заплатила Швеции за отказ той от союза с Наполеоном.
1861 - российский император Александр II подписал манифест об отмене в стране крепостного права.
1866 - в Киеве открыта публичная библиотека (теперьНациональная парламентская библиотека Украины).
1875 - в Париже завершилась провалом премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе.
1915 - в Нью-Йорке прошла премьера самого выдающегося немого фильма всех времен и народов«Рождение нации» с Лилиан Гиш, Мэй Марш и Уоллесом Рейдом в главных ролях.
1917 - 3-4 марта в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР), объединяющая представителей главных украинских политических партий.
1933 - В Потсдаме Гитлер провозгласил образование Третьего рейха.
1945 - под давлением США и Советского Союза Финляндия, которая в сентябре 1944 года подписала с СССР соглашение о перемирии, объявила войну Германии, своему недавнему союзнику во 2-й Мировой войне.
1978 - на кладбище в городке Веве (Швейцария) с могилы похищены останки выдающегося американского актера Чарли Чаплина, они были найдены через 11 недель около Женевского озера.
1985 - на американском телеканале ABC состоялась премьера сериала «Агентство» Лунный свет »с СИБИЛ Шепард и Брюсом Уиллисом в главных ролях.
1991 - в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, большинство участников которых высказались за выход этих республик из состава СССР.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 марта. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 2 марта. Сегодня, 2 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Севастополе на слете моржей сожгли чучело коронавируса. В Севастополе в последний день зимы на набережной прошел очередной Международный слет любителей зимнего плавания.
Какой сегодня праздник 1 марта. Сегодня, 1 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Трек «Крым» вошел в первый за восемь лет студийный альбом Земфиры. Земфира выпустила первый за восемь лет полноформатный студийный альбом под названием «Бордерлайн».
Найдена возможная причина отравления футболистов из Крыма
В пищеблоке пансионата, в котором отравились крымские футболисты, обнаружили сотни килограммов просроченных продуктов.
Крымчан пугают отравленной рыбой из-за ЧП на турецком сухогрузе
Жители Крыма пересылают друг другу предупреждение о том, что местная рыба на городских прилавках непригодна в пищу, потому что отравлена ядовитым веществом, попавшим в воды Керченского пролива с борта сухогруза April.
Туристы нашли в Крыму древние скелеты фото
На вершине хребта Перчем, который возвышается над Судаком, что на юго-востоке Крыма, обнаружены целые россыпи скелетов колонии коралловых полипов, возраст которых насчитывает около 145 миллионов лет.
Стало известно кто погиб в страшном ДТП в Симферополе в воскресенье
В воскресенье ночью в Симферополе произошла страшная авария. В час ночи BMW выехал за пределы дороги и на большой скорости врезался в дерево.
13 часов назад
В Кремле не в курсе что происходит в Форосе
10 часов назад
В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом
Показатели смертности от коронавируса в 3-4 раза выше, чем средние по России.