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Общество

Какой сегодня праздник 3 марта

00:03 среда, 3 марта 2021
Какой сегодня праздник 3 марта

фото © pixabay.com

Сегодня, 3 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day)

Фото pixabay.com

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/68/205) постановила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы (World Wildlife Day), с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Данное событие стало отдельной вехой в истории ООН, принявшей это решение.

В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия. Назывался он Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). Днем рождения документа стало 3 марта 1973 года.

Информированность людей о красоте природы, ее многообразии и уникальности каждого отдельно взятого вида должно способствовать этому процессу гармонизации. Изменение сознания и отношения к дикой природе, отказ от представления о безграничности природных богатств позволит нашим детям и внукам найти тот самый гармоничный способ сосуществования с дикой природой, который даст им возможность наслаждаться красотой и великолепием этого чуда!

Всемирный день писателя (World Writers Day)

Фото pixabay.com

Всемирный день писателя (World Day of the writer) отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. Полное название этого праздника Всемирный день мира для писателя, он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Интересно, что аббревиатура в данном случае совпадает со словом pen — в переводе с английского — ручка.

Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт (Mrs. C.A. Dawson Scott). Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси (John Galsworthy). В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время пен-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные центры действуют в 130 странах.

День памяти святого благоверного князя Игоря

Князь Игорь (годы жизни: около 878-945, годы правления: 912-945) был сыном Рюрика, после смерти которого опекуном Игоря стал князь Олег. Олег, приняв от Рюрика княжение, продолжительное время был регентом малолетнего Игоря.

Также сегодня, 3 марта, отмечают такие праздники:

- День морских воинских частей внутренних войск МВД РФ

- День матери в Грузии

- День государственного гимна (National Anthem Day) в США

- Овсянки (Ярило с овсянкой)

- День ожидания чуда

- Международный день охраны здоровья уха и слуха (World Hearing Day)

- Международный день детского телевидения и радиовещания

- День бабушки во Франции

- Праздник девочек (Хинамацури) в Японии

- День детей в Новой Зеландии

- День глинтвейна (National Mulled Wine Day) в США

- День мясной нарезки (National Cold Cuts Day) в США

- День спортсменов Египта

- День тезки (Namesake Day) в США

- День освобождения Болгарии от османского ига

Сегодня именины празднуют: Феодул, Дорофей, Лев, Василий, Паригорий, Виктор, Флавиан, Агапит, Агриппа, Кузьма (Косма), Пиулий.

Что происходило 3 марта в прошлые годы

1639 - Колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь спонсора Джона Гарварда.

1802 - в Вене опубликовано «Лунную сонату» Бетховена.

1813 - Британия заплатила Швеции за отказ той от союза с Наполеоном.

1861 - российский император Александр II подписал манифест об отмене в стране крепостного права.

1866 - в Киеве открыта публичная библиотека (теперьНациональная парламентская библиотека Украины).

1875 - в Париже завершилась провалом премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе.

1915 - в Нью-Йорке прошла премьера самого выдающегося немого фильма всех времен и народов«Рождение нации» с Лилиан Гиш, Мэй Марш и Уоллесом Рейдом в главных ролях.

1917 - 3-4 марта в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР), объединяющая представителей главных украинских политических партий.

1933 - В Потсдаме Гитлер провозгласил образование Третьего рейха.

1945 - под давлением США и Советского Союза Финляндия, которая в сентябре 1944 года подписала с СССР соглашение о перемирии, объявила войну Германии, своему недавнему союзнику во 2-й Мировой войне.

1978 - на кладбище в городке Веве (Швейцария) с могилы похищены останки выдающегося американского актера Чарли Чаплина, они были найдены через 11 недель около Женевского озера.

1985 - на американском телеканале ABC состоялась премьера сериала «Агентство» Лунный свет »с СИБИЛ Шепард и Брюсом Уиллисом в главных ролях.

1991 - в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, большинство участников которых высказались за выход этих республик из состава СССР.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 марта. Какие праздники будут завтра?

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