Главный символ Массандровского пляжа в Ялте демонтировали

фото © 360tv.ru

Полюбившуюся многим туристам и крымчанам Эйфелеву башню решили ликвидировать.

Накануне на Массандровском пляже Ялты демонтировали его главный символ – уменьшенную копию Эйфелевой башни. Соответствующие фотографии опубликованы в сообществе «Humans of Yalta» в Facebook.

За несколько лет объект стал популярной фотозоной и полюбился многим туристам и местным жителям. О причине демонтажа башни не сообщается, однако, по словам горожан, она мешает реконструкции расположенный рядом зданий.

Пользователи крымского сегмента соцсетей по-разному восприняли новость о ликвидации скульптуры: кто-то с возмущением и сожалением, а кто-то посчитал, что это должны были сделать уже давно, так как объект является «символом вторичности мышления» и Эйфелева башня должна быть одна – в Париже.

Фото Humans of Yalta

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы стали чаще приезжать в Евпаторию в 2021 году. Популярность Евпатории увеличивается. Туристы бронируют жилье на курортах Евпатории ради песчаных пляжей и оздоровительных процедур.

В Крыму неожиданно выросли продажи туров в люксовые отели. Рост продаж туров в четырехзвездочные и пятизвездочные отели Крыма достиг 40%.

Сезон «на удачу». Что ждет в Крыму туристов в 2021 году. Крымские власти готовятся к курортному сезону. Чиновники обещают ряд нововведений, которые затронут как туристов, так и жителей полуострова.

Вода или туристы: что будет с предстоящим курортным сезоном в Крыму. Туристы, которые приедут в Крым в 2021 году, вряд ли остро ощутят нехватку воды на полуострове, поскольку осадки будут не только более обильными, чем в прошлом году, но еще и прольются в «нужных» местах.