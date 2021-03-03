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Главный символ Массандровского пляжа в Ялте демонтировали

20:10 среда, 3 марта 2021
Ялта
Главный символ Массандровского пляжа в Ялте демонтировали

фото © 360tv.ru

Полюбившуюся многим туристам и крымчанам Эйфелеву башню решили ликвидировать.

Накануне на Массандровском пляже Ялты демонтировали его главный символ – уменьшенную копию Эйфелевой башни. Соответствующие фотографии опубликованы в сообществе «Humans of Yalta» в Facebook.

За несколько лет объект стал популярной фотозоной и полюбился многим туристам и местным жителям. О причине демонтажа башни не сообщается, однако, по словам горожан, она мешает реконструкции расположенный рядом зданий.

Пользователи крымского сегмента соцсетей по-разному восприняли новость о ликвидации скульптуры: кто-то с возмущением и сожалением, а кто-то посчитал, что это должны были сделать уже давно, так как объект является «символом вторичности мышления» и Эйфелева башня должна быть одна – в Париже.

Фото Humans of Yalta

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