Власть
ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма»
фото © rg.ru
ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма».
Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.
«Подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети интернет материалов, публично оправдывающих терроризм, – говорится в сообщении. – Подозреваемый задержан, проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений».
Отмечается, что задержанный является сторонником праворадикальной идеологии. Следственный отдел управления ФСБ возбудил против него уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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