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Власть

ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма»

09:01 среда, 3 марта 2021
ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма»

фото © rg.ru

ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма».

Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.

«Подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети интернет материалов, публично оправдывающих терроризм, – говорится в сообщении. – Подозреваемый задержан, проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений».

Отмечается, что задержанный является сторонником праворадикальной идеологии. Следственный отдел управления ФСБ возбудил против него уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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