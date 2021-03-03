Происшествия
Девочка-подросток попала в реанимацию после ДТП с внедорожником
Сотрудники Госавтоинспекции Евпатории устанавливают обстоятельства ДТП, в котором тяжелые травмы получила 12-летняя девочка.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Авария произошла в минувшую субботу около 14:00 на улице Чапаева.
«Водитель автомобиля Renault Duster двигался по ул. Чапаева со стороны проспекта Победы в сторону ул. Конституции и совершил наезд на девочку 12 лет. С черепно-мозговой травмой и переломами ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение евпаторийской городской больницы», – говорится в сообщении.
Водитель автомобиля установлен. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники ГИБДД просят откликнуться возможных свидетелей и очевидцев аварии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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