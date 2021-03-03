Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +7
море +9

Происшествия

Девочка-подросток попала в реанимацию после ДТП с внедорожником

10:11 среда, 3 марта 2021

Сотрудники Госавтоинспекции Евпатории устанавливают обстоятельства ДТП, в котором тяжелые травмы получила 12-летняя девочка.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Авария произошла в минувшую субботу около 14:00 на улице Чапаева.

«Водитель автомобиля Renault Duster двигался по ул. Чапаева со стороны проспекта Победы в сторону ул. Конституции и совершил наезд на девочку 12 лет. С черепно-мозговой травмой и переломами ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение евпаторийской городской больницы», – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля установлен. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники ГИБДД просят откликнуться возможных свидетелей и очевидцев аварии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе прямо на ходу загорелся автомобиль. В районе школы № 38 на проспекте генерала Острякова в Севастополе прямо во время движения загорелся легковой автомобиль.

Машину волонтера разбили молотком после публикации о медицине в Крыму. Потерпевшая Валерия Петрусевич отказалась комментировать ситуацию.

В Крыму умер переживший вооруженное нападение на подстанцию медик. На 48-ом году жизни в Симферополе скончался Владимир Слончак, медик, переживший в 2015 году вооруженное нападение на подстанцию скорой помощи в Симферополе.

Стало известно кто погиб в страшном ДТП в Симферополе в воскресенье. В воскресенье ночью в Симферополе произошла страшная авария. В час ночи BMW выехал за пределы дороги и на большой скорости врезался в дерево.

Власть
ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма»

ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма»

ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма».

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 2 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Происшествия
Найдена возможная причина отравления футболистов из Крыма

Найдена возможная причина отравления футболистов из Крыма

В пищеблоке пансионата, в котором отравились крымские футболисты, обнаружили сотни килограммов просроченных продуктов.

Происшествия
В Крыму будут судить обвиняемых по делу о похищении и вымогательстве в Ялте

В Крыму будут судить обвиняемых по делу о похищении и вымогательстве в Ялте

Следком России в Крыму передал прокурору для изучения дело троих уроженцев Северо-Кавказского региона, обвиняемых в похищении и вымогательстве мужчины в Ялте, сообщает пресс-служба ведомства.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации