Аксенов назвал «липой» отчеты регионов о соблюдении COVID-ограничений

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил проверить, насколько отчеты муниципалитетов о проведенных проверках и выявленных нарушениях в сфере профилактических мероприятий по коронавирусу соответствуют действительности.

Об этом было заявлено на региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

По мнению главы региона, общее количество проведенных проверок по соблюдению предприятиями рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса не может дать всего 2% протоколов о нарушении.

«Озвучили цифру в 5 тысяч (проверенных объектов – ред.) и, соответственно, 96 результатов (протоколов о нарушениях – ред.), это 2%. Кто-нибудь верит, что если мы с вами пройдем по предприятиям, из 100, куда мы зайдем, будут только на двух нарушения? Я не верю в такое количество проверок, их приписали скорее всего, - усомнился Аксенов в честности подчиненных. – Проверки делаются в кабинете. Знаете как? Сели, почесали голову: 30 – мало, 130 – много. Напишем посередине. Но математику учили плохо, поэтому даже посчитать в процентном соотношении с количеством проверок не могут».

Одним из районов, попавших под подозрения, стал Кировский: в нем, по словам директора ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров РК» Татьяны Зверевой, по бумагам все хорошо, а на деле многие даже не знают, какие требования выдвинул Роспотребнадзор.

«Само пгт Кировское – 99% проверенных нами объектов торговли и сферы услуг не имеет никаких устройств обеззараживания воздуха. Продавцы и кассиры, такое впечатление, что впервые от нас слышали, что необходимы средства защиты и рециркуляторы. Причем в одном магазине вообще сказали, что мы придумываем какие-то не существующие требования, - отметила Зверева. – Журавки, Первомайское: в большинстве проверенных нами объектов журналы замеров температуры есть, они заполняются, а термометров нет. При этом, по данным муниципального контроля Кировской администрации, за текущую неделю они провели 52 рейда в ходе которых нарушений не выявлено».

В связи с подозрениями на «липовую» статистику проверок в регионах, которые предоставили отчеты с наибольшим числом проверок и наименьшим количеством нарушений, будут проведены республиканские повторные проверки в рамках «выезда одного дня», пообещал Аксенов.

«Не верю в процент нарушений, выявленных от такого количества проверок. Сейчас закончу подписывать контракты <…> и поеду по стройкам и по тем регионам, которые показывают наибольшее количество проверок и наименьший процент нарушений. Просто пройдем вместе с коллегами и посмотрим. Мне кажется, что будет совсем катастрофа», - предположил глава республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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