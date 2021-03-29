Жителям Севастополя не дают спать с одобрения правительства

Ночные дорожные работы в городе проводятся прямо под окнами жилых домов.

В Севастополе ночные дорожные работы проводятся прямо под окнами жилых домов. Об этом в соцсетях сообщили горожане, которые не могли спать из-за создаваемого техникой шума.

Проживающий в районе торгового центра «Си Молл» Сергей Коряковцев опубликовал видеозапись, сделанную из окна его квартиры. На ролике можно увидеть активную деятельность по укладке асфальта. По словам мужчины, работы производились около полуночи и не давали уснуть из-за громкого шума.

«Звонили в полицию, ответ был таков: «Работы проводятся с одобрения правительства Севастополя». Вот такая вот херня. Уважаемое правительство города, от всей души желаю вам, чтобы под вашими окнами почаще проводились такие работы с вашего же одобрения, и чтобы ваши дети не спали так же, как и мои», - написал возмущенный местный житель.

Отметим, что, согласно закону о тишине, в Севастополе запрещено шуметь с 22:00 до 7:00 в рабочие дни и с 23:00 до 8:00 – в выходные и нерабочие праздничные дни.

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