Жителям крымского села предложили взять кредит для подключения к газу

Люди готовятся обратиться со своей проблемой напрямую к президенту Путину.

Проблема газификации села Фронтового под Севастополем так и не сдвинулась с мертвой точки. Вместо решения вопроса селянам предложили взять кредит в банке.

Напомним, что газифицировать дома местных жителей ГУП «Севастопольгаз» предлагает в соответствии с теми тарифами, которые установлены департаментом горхоза. Плата за подключение варьируется от 27 до 69 тысяч рублей. При этом известен конкретный пример, когда житель Фронтового выплатил за доступ к газу более 200 тысяч рублей. В результате позволить себе газ смогли лишь два селянина, которых так и не подключили из-за отсутствия неких необходимых согласований у ГУП «Севастопольгаз».

Люди возмущены сложившейся ситуацией, так как город не спешит исполнять поручение президента Владимира Путина от 31 мая прошлого года, в котором говорится о подключении к газораспределительным сетям «без привлечения средств» жителей.

По словам «фронтовиков», никаких социальных льгот на подключение ни правительство, ни заксобрание предусмотреть не смогли. Единственная «помощь», которую получили граждане, заключается в предложении получить льготный целевой кредит от банка РНКБ со ставкой 5%. Большинство местных жителей, конечно, не смогут воспользоваться этим предложением.

Теперь отчаявшиеся селяне готовятся обратиться со своей проблемой напрямую к президенту РФ Владимиру Путину. Чтобы не доводить до этого, во Фронтовое наведалась очередная правительственная делегация,в которой приняли участие директор департамента горхозяйства Евгений Горлов, вице-спикер заксобрания Татьяна Лобач и директор ГУП «Севастопольгаз» Сергей Плисов. Они пообещали разработать специальную программу по поддержке местных жителей при подключении к газу. В чем будет заключаться поддержка и когда программа будет реализована, чиновники сказать не смогли.

Ранее жители села Фронтовое рассказали, что губернаторские СМИ выпустили сюжеты, где было рассказано о подключении села к газу. По их словам, Михаил Развожаев дезинформирует Кремль о проведенных работах, однако его подчиненные присылают отписки, что это невозможно из-за рисков для экономики России и санкций на фоне торгов с Украиной.

В тексте использованы материалы: Форпост

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