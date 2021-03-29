Жильцам общежития в Ялте предложили стать бомжами

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Незавидная история складывается в ливадийском общежитии бывшего строительного треста, жильцов которого попросили освободить комнаты через полгода. При этом никаких альтернативных вариантов людям не предлагают.

Ирина Марченко с мужем проживает в этом трехэтажном здании по улице Свердлова с 1988 года. Тогда им выделили здесь комнату как работникам строительно-дорожного треста ДСУ-44. Ирина работала кассиром, а муж водил КамАЗы в автоколонне.

У пенсионеров есть регистрация в одной из комнат общежития, но само жилье не приватизировано.

«Не воспользовались возможностью, а потом было поздно: трест приватизировал на себя все здание», — рассказывает Ирина.

В итоге два года назад ялтинцам пришли договоры от ОА «Юждорстрой» на аренду помещения сроком на год. Это предприятие стало владельцем здания, когда трест приказал долго жить. Пожилые жильцы послушно подписали документы. В этом году пришли новые договоры, однако там указан срок окончания аренды — октябрь 2021 года. После этого занимаемую жилплощадь необходимо освободить.

Виталий Юхно, вспоминая события двухлетней давности, теперь удивляется, почему они вообще согласились с такой постановкой вопроса — арендовать комнаты.

«Я к ним пришел зарабатывать жилье, а жилья нет. Сейчас я задумываюсь, почему мы должны у них брать в аренду комнаты. Мы сгоряча тогда подписали, ну и теперь вот», — говорит Виталий.

Мужчина, работавший в ДСУ-44 штукатуром и разнорабочим, имеет в виду распространенную раньше традицию, когда строителям давали жилье в возведенных ими домах.

Однако на практике это правило иногда давало сбой — например, наши герои так и не дождались обещанных метров.

Жильцы общежития осознали, что возможность оказаться на улице вполне реальна, когда обитателей первого этажа попросили перебраться на второй. Там одну из комнат занимал одинокий парень, недавно уволившийся из ДСУ-44. По словам Ирины Марченко, бывшего рабочего попросту попросили освободить жилплощадь.

Тем временем нижний этаж переоборудуют под хостел — дешевую гостиницу.

«Вот что нам делать? Мы не знаем», — женщина разводит руками.

По словам Ирины, никто из собственников здания не объяснял им ситуацию, и уж тем более не предлагал путей разрешения.

Директор нынешнего ООО «ДСУ-44» Игорь Шумский рассказал, что его организация в 2005 году вышла из состава «Юждорстроя».

«А общежитие осталось лишним. Его как арендовали, так и арендуют», — пояснил Шумский.

Сейчас «ДСУ-44» занимает третий этаж в здании, где находится общежитие. По словам Шумского, им также пришло извещение освободить помещение в конце года. Однако директор не видит причин для беспокойства. Организация найдет, где разместиться.

Судьба бывших сотрудников, которые могут лишиться единственной крыши над головой, Игоря Шумского также мало заботит, мол, теперь это дело «Юждорстроя».

Чтобы привлечь внимание к проблеме, Виталий Юхно обратился в соцсети «Одноклассники» к Наталье Поклонской и к неравнодушным ялтинцам в соцсети Facebook. Ответа от депутата Госдумы мужчина не дождался, а вот горожане забросали его советами, начиная от «сами виноваты» до юридических нюансов.

Журналисты, в свою очередь, попросил специализирующегося на недвижимости крымского юриста Евгения Куликова оценить шансы на успех.

«Все общежития должны были быть переданы муниципалитетам. Эти здания не могли оставаться в частной собственности, тем более у коммерческого предприятия. И впоследствии у жильцов должно было возникнуть право на приватизацию», — обрисовал эксперт картину.

По словам Евгения Куликова, жильцам надо вместе с юристом внимательно ознакомиться с договором аренды.

«Если люди прописаны в этих комнатах общежития, то Юждорстрой не может их насильно выгнать на улицу. Их можно выселить только через суд, если они раньше добровольно не съедут. Но имеет ли предприятие право таким образом их выселить, можно будет сказать только после изучения договора», — заключил собеседник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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