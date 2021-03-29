В Ялте развернулась эпическая битва чиновников и сирот

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В Ялте у чиновников местной администрации свой взгляд на постановление Правительства России, касающееся обеспечения сирот льготным жильем.

Общественники и правозащитники считают, что клерки ущемляют льготников в их правах. А вот городские власти в своей работе не видят нарушений.

Как рассказала председатель общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина, в курортной столице Крыма сирот вводят в заблуждение, навязывая им временную регистрацию в закупленных государством квартирах, хотя им положена постоянная прописка.

Кроме того, добавила наша собеседница, ялтинских сирот вынуждают вносить плату за наем (аренду), от которой они освобождены по договорам специализированного найма.

По словам общественницы, сбой произошел, так как чиновники Ялтинской администрации изменили типовой договор найма, утвержденный Правительством России, и добавили в бланках реквизиты для оплаты найма.

«Я считаю, что прокуратура должна проверить, все ли сироты, которым выданы квартиры на территории Ялтинского округа начиная с 2015-го по этот год, зарегистрированы в них не временно, а на постоянной основе со штампом в паспорте. Это очень важно, потому как исключает манипуляции с сиротским жильем», — предложила Горелкина.

Общественница отмечает, что отсутствие постоянной прописки лишает сирот ряда привилегий, в том числе льгот. По сравнению с постоянной регистрацией у этого вида прописки больше минусов, чем плюсов.

«Это намеренное обречение сирот на нищету, так как без прописки даже на нормальную работу они не могут устроиться», — заключила активистка.

Московский юрист, исполнительный директор Центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань также подтвердил, что в озвученном механизме квартирного учета льготников есть нарушения.

Так, еще в 2015 году федеральное правительство разработало постановление, в котором четко указано, что предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется однократно.

«Сироты получают постоянную прописку, а через пять лет помещение исключается из специализированного жилищного фонда и передается в соцнайм», — пояснил ForPost правозащитник.

Он подчеркнул, что таким образом вопрос о том, какой должна быть регистрация сирот в предоставляемых помещениях, уже давно решен.

«Ограничивать их право ни субъектам Российской Федерации, ни тем более муниципальным администрациям, не предоставлено. И если при таких обстоятельствах администрация Ялты пытается ограничить права детей сирот, вопреки требованиям федерального законодательства, то очевидно, что это нарушение прав этих сирот и повод для прокурорского реагирования», — рассказал Головань.

В администрации Ялты сказали, что нарушений в работе своих сотрудников не видят, при этом заверили, что готовы к диалогу с общественностью.

На следующей неделе в Ялте состоится совещание с участием юристов, специалистов квартирного учета, а также общественников.

«Вопрос на контроле главы администрации Ялты, поскольку категория (сироты. — Прим.) нуждается в особом отношении, внимании и защите», — заверили в администрации.

В тексте использованы материалы: Форпост

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