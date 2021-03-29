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Власть

В Симферопольском районе поселки остались без воды из-за аварии

18:56 понедельник, 29 марта 2021
Симферополь

В Симферопольском районе часть поселков осталась без водоснабжения из-за аварии на сетях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

«В связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения на трубопроводе Д1200 мм, 29.03.2021 г. не будет вечерней подачи воды по графику в микрорайоны Белое1-5, Хошкельды, село Ана-Юрт, поселок Айкаван, село Акрополис, Каменка, СТ Горки, СТ Строитель. Также возможно снижение давления в поселке Давыдовка, СТ Садовод, СТ Юбилейный, СТ Дачник, СТ Дзержинец, поселке Богдановка, с. Мирное (частично)», - отметили на предприятии.

В «Воде Крыма» уточнили, что в микрорайоны и поселки будет организован подвоз воды согласно графику.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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