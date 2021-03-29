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Власть

В Симферополе решают что делать с аттракционами

14:27 понедельник, 29 марта 2021
Симферополь

В Симферополе прошел первый Крымский ежегодный семинар-совещание Инспекции Гостехнадзора РК в сфере индустрии аттракционов «Карусель 82».

В рамках мероприятия обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе осуществления государственной регистрации аттракционов. Основной проблемой указан перечень необходимых документов, предоставляемый эксплуатантами при обращении за получением услуги.

Акцентировалось внимание на ответственности эксплуатантов аттракционов за допускаемые нарушения. Также старший прокурор Андрей Ширяев обратил внимание на возможность привлечения к уголовной ответственности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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