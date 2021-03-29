Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +6
море +9

Происшествия

В Симферополе лошадь откусила палец 5-летней девочке

16:46 понедельник, 29 марта 2021
Симферополь

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту причинения травм ребенку во время экскурсии в зоопарке.

Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Днем 28 марта во время посещения зооуголка Детского парка по улице Кирова мама с 5-летней дочкой проследовали к вольеру с домашними лошадьми, где ребенок стал из рук кормить животное. Во время кормления лошадь откусила палец на правой руке девочки.

«Пострадавшую доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где оказали оперативную квалифицированную помощь. В настоящее время девочка находится в медучреждении в стабильном состоянии», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. В ходе следствия будет дана оценка организации работы на предмет соблюдения в целом на территории зоопарка необходимых мер безопасности, норм и правил при функционировании подобных мест развлечений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Автомобиль с тремя детьми врезался в дерево около Судака. Под Судаком водитель иномарки, в которой находились трое детей, попал в аварию, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Южному берегу Крыма грозят разрушительные оползни. Активное строительство и увеличение населения прибрежных районов Крыма стали одной из причин роста числа оползней на полуострове.

На свалке в Севастополе нашли две авиабомбы и гранату. Сотрудники севастопольского управления МЧС обнаружили и обезвредили несколько взрывоопасных предметов, найденных на Мекензиевых горах в районе полигона твердых бытовых отходов.

40 пожарных четыре часа тушили частный дом в Симферополе. В Симферополе пожарные четыре часа не могли ликвидировать возгорание в частном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Здоровье
Эпидемия половой инфекции напугала крымчан

Эпидемия половой инфекции напугала крымчан

В крымском сегменте социальных сетей начали появляться преисполненные беспокойства сообщения от жителей полуострова.

Власть
Аксенова избрали в Верховную Раду Украины

Аксенова избрали в Верховную Раду Украины

На довыборах в Верховную Раду Украины на 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии «Порядок».

Происшествия
Россиянка организовала в Крыму сеть борделей

Россиянка организовала в Крыму сеть борделей

В массажных салонах трех крымских городов 30-летняя жительница Краснодарского края организовала предоставление услуг сексуального характера.

Власть
В Крыму пенсионерке вынесли суровый приговор за «шпионаж в пользу Украины»

В Крыму пенсионерке вынесли суровый приговор за «шпионаж в пользу Украины»

Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку России Галину Довгополую, признанную виновной в государственной измене.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации