Происшествия
В Симферополе лошадь откусила палец 5-летней девочке
В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту причинения травм ребенку во время экскурсии в зоопарке.
Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
Днем 28 марта во время посещения зооуголка Детского парка по улице Кирова мама с 5-летней дочкой проследовали к вольеру с домашними лошадьми, где ребенок стал из рук кормить животное. Во время кормления лошадь откусила палец на правой руке девочки.
«Пострадавшую доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где оказали оперативную квалифицированную помощь. В настоящее время девочка находится в медучреждении в стабильном состоянии», — уточнили в пресс-службе.
В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. В ходе следствия будет дана оценка организации работы на предмет соблюдения в целом на территории зоопарка необходимых мер безопасности, норм и правил при функционировании подобных мест развлечений.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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