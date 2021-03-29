В Севастополе значительно выросла заболеваемость COVID-19

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Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе за прошедшую неделю вырос на 16%.

Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.

«Всего за неделю заболело 267 человек, неделей ранее было 230 человек. При этом госпитализация у нас даже сократилась на 6%: за неделю госпитализировано 284 человека против 301 человека неделей ранее. Коечный фонд свободен на 36%. Пациентов возрастом 65 лет и старше 257 человек на сегодняшний день, неделей ранее было 220 человек. В отделении интенсивной терапии находится 27 человек, один на ИВЛ», - пояснил чиновник.

При этом, по мнению вице-губернатора, основном причиной роста заболеваемости стало то, что жители города перестали носить маски в общественном транспорте. В связи с чем губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и в магазинах.

«Масочный режим никто не отменял, должны держаться, иначе потом опять неконтролируемая история произойдет. Не хватало еще сейчас волну поймать на весну. Масочный режим надо контролировать», - подчеркнул Развожаев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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