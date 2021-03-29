В Севастополе жертва домашнего насилия выбрала жизнь с мучителем

История избитой сожителем беременной женщины, что произошла не так давно в Севастополе, стала примером того, как виктимное поведение возобладает над здравым рассудком и инстинктом самосохранения.

Напомним, ранее сообщалось о жуткой истории избиения сожителем своей гражданской супруги, которая находилась на седьмом месяце беременности. После побоев у женщины случились преждевременные роды – ей понадобилось кесарево сечение, а родившийся малыш сразу попал в реанимацию. Самой роженице пришлось удалить селезенку.

В сложной жизненной ситуации на помощь женщине пришли омбудсмен Павел Буцай и сотрудники миграционной службы: выяснилось, что у потерпевшей не было паспорта гражданина РФ.

Совместными усилиями паспорт женщине сделали и вручили 8 марта этого года, а Павел Буцай занялся поисками нового места жительства для потерпевшей и ее малыша, где бы они могли зарегистрироваться. На покалечившего женщину сожителя завели уголовное дело.

На этом помощь потерпевшей не закончилась – дальше началась масштабная работа разных служб и ведомств по обеспечению матери и ребенка кровом, пишет на своей странице в Facebook Павел Буцай.

Как выяснилось, в связи с отсутствием регистрации женщина не может получить банковскую карту, куда бы поступали положенные социальные выплаты на ребенка. И снова на помощь пришел омбудсмен. После переговоров с руководством банка, карту молодой маме выдали.

Параллельно с документальными вопросами удалось решить вопрос и с жильем для женщины и ее малыша. Благодаря совместной работе уполномоченного и вице-губернатора города Александра Кулагина, потерпевшей удалось выделить комнату в местном отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

После этого сотрудники отделения вместе с врачами «Центра охраны здоровья матери и ребенка» помогли женщине пройти медицинскую комиссию и получить временную регистрацию, необходимую для детских выплат.

«Таким образом, все компетентные городские структуры прониклись сложной ситуацией, в которой оказалась гр. П. и ее ребенок, помощь была оказана незамедлительно», – подчеркнул Павел Буцай.

Однако история закончилась не так благополучно, как кажется. После выписки из больницы женщина с грудным ребенком внезапно уехала в неизвестном направлении вместе с сожителем. На звонки омбудсмена она больше отвечала.

Как отмечает Павел Буцай, еще находясь в роддоме потерпевшая неоднократно говорила, что не желает своему сожителю зла. Ни побои, ни последовавшее за ними уголовное дело не отвернули жертву от своего истязателя. По всей видимости, полагает Павел Буцай, женщина «решила дать ему второй шанс и испытать судьбу».

«К сожалению, практика показывает, что многие женщины остаются в отношениях с субъектом насилия. Со временем пострадавшие начинают приспосабливаться к происходящему, надеясь на лучшее», – констатирует омбудсмен.

Тем не менее, убежден Буцай, домашнему насилия нет места в семье, а применяющие его должны нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, внести законопроект о профилактике семейно-бытового насилия на рассмотрение депутатов Госдумы России планировалось в январе 2020 года, однако это так и не было сделано.

В конце 2020 года разработчики законопроекта сообщили, что документ уже практически готов. По словам одного из его авторов Оксаны Пушкиной, планируется, что законопроект будет рассмотрен депутатами нового созыва в числе первых осенью 2021 года после выборов в ГД РФ.

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