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Происшествия

В Севастополе школьница травмировалась в квест-комнате

20:39 понедельник, 29 марта 2021
Севастополь

Следователи проводят проверку сообщений средств массовой информации о получении школьницей травм при прохождении испытаний в квест-комнате.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в Севастополе 14-летняя девочка получила травмы при прохождении испытаний в квест-комнате на Фиолентовском шоссе – школьница упала и порезала лицо. В ходе проверки первоначальной информации, поступившей из СМИ, данный факт подтвердился», – сообщила Постнова.

Следователи в ходе проверки установят, имеются ли в действиях организаторов квеста признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Медиками пострадавшей оказана вся необходимая помощь. В настоящее время она выписана из больницы в удовлетворительном состоянии», – уточнила Постнова.

По информации из открытых источников на Фиолентовском шоссе проводятся квест-перфомансы «Зомби-квест», «Объект 1/9» и «Экзорцизм».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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