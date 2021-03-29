Власть
В Севастополе может появиться «новейший комплекс переработки отходов»
В Севастополе может появиться современный комплекс переработки отходов, в том числе строительных, которые становятся угрозой для экологии региона.
О совместной разработке проекта нового предприятия договорились глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, о чем глава города сообщил в своем Инстаграм-аккаунте.
«Договорились о разработке пилотного проекта, который, в том числе, потребует и создания новой нормативной базы, и современных технологических решений», – написал Развожаев.
Наведение в Севастополе порядка в сфере обращения со строительными и коммунальными отходами глава города назвал важнейшей задачей для развития региона.
По его мнению, Севастополь может оказаться в числе первых регионов, которые подключатся к реализации реформы отрасли обращения с отходами, инициируемой правительством России.
«Ее цель — переход от складирования отходов к упорядоченной и контролируемой системе сортировки, транспортирования, переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) и их последующего вторичного использования», – пояснил Развожаев.
Настройка новой системы, которая предполагает отказ от полигонов и захоронения в пользу использования отходов во вторичном обороте, является основой экологического благополучия территории, заметил Развожаев. Он подчеркнул, что в Севастополе особую угрозу для экологического благополучия на сегодня представляют строительные отходы.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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