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Власть

В Севастополе хотят построить многоэтажную парковку

10:38 понедельник, 29 марта 2021
Севастополь

Правительство города утвердило проект планировки и межевания земельного участка.

На улице Комбрига Потапова в Севастополе может появиться многоуровневая парковка. Соответствующий проект планировки и межевании территории утвердило правительство города.

Вид разрешенного использования участка изменится с жилой застройки на организацию паркинга.

«Пусть, если необходимо, она действительно там пользуется спросом – парковочных мест не хватает, могут построить многоуровневый паркинг для обеспечения нужд», – сказал директор департамента градостроительства и архитектуры Максим Жукалов.

Кроме того, в проекте планировки предусмотрено создание сквера на улице Тараса Шевченко у дома №69, чтобы избежать уплотнительной застройки. Новая аллея появится и между детским садом на улице Тараса Шевченко, 47-А и многоквартирными домами.

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