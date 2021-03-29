Власть
В Севастополе хотят построить многоэтажную парковку
Правительство города утвердило проект планировки и межевания земельного участка.
На улице Комбрига Потапова в Севастополе может появиться многоуровневая парковка. Соответствующий проект планировки и межевании территории утвердило правительство города.
Вид разрешенного использования участка изменится с жилой застройки на организацию паркинга.
«Пусть, если необходимо, она действительно там пользуется спросом – парковочных мест не хватает, могут построить многоуровневый паркинг для обеспечения нужд», – сказал директор департамента градостроительства и архитектуры Максим Жукалов.
Кроме того, в проекте планировки предусмотрено создание сквера на улице Тараса Шевченко у дома №69, чтобы избежать уплотнительной застройки. Новая аллея появится и между детским садом на улице Тараса Шевченко, 47-А и многоквартирными домами.
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