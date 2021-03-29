В Крыму замечен рост подростковой преступности

В ряде городов и районов республики зафиксирован значительный рост подростковой преступности, сообщает Мининформ.

На 1 января 2021 года в республике на учет поставлено 510 несовершеннолетних и 871 семья. За 2020 год количество преступлений, совершенных детьми, выросло на 15,5%.

Значительный рост подростковой преступности наблюдается на территории Симферополя, а также в Керчи, Джанкое, Красноперекопском, Бахчисарайском, Белогорском, Красногвардейском и Ленинском районах.

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