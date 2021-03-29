Происшествия
В Крыму замечен рост подростковой преступности
В ряде городов и районов республики зафиксирован значительный рост подростковой преступности, сообщает Мининформ.
На 1 января 2021 года в республике на учет поставлено 510 несовершеннолетних и 871 семья. За 2020 год количество преступлений, совершенных детьми, выросло на 15,5%.
Значительный рост подростковой преступности наблюдается на территории Симферополя, а также в Керчи, Джанкое, Красноперекопском, Бахчисарайском, Белогорском, Красногвардейском и Ленинском районах.
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Криминальные хроники Севастополя: воруют везде. В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже электрического кабеля.
Соседка-наркоманка обокрала доверчивую керчанку. Керчанка незаконно перевела деньги с карты подруги на свой банковский счет.
В Ялте пьяный рецидивист ограбил женщину на остановке. В Ялте правоохранители задержали местного жителя, который ограбил женщину на остановке, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В Симферополе неизвестный с пистолетом напал на офис микрозаймов. Правоохранители ищут подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД.
Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 28 марта на территории Республики Крым подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции.
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Сегодня, 29 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
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