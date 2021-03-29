Власть
В Крыму пенсионерке вынесли суровый приговор за «шпионаж в пользу Украины»
фото © Новости Крыма
Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку России Галину Довгополую, признанную виновной в государственной измене.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Следствие установило, что «представитель Украины привлек 65-летнюю женщину к негласному сотрудничеству с главным управлением разведки Министерства обороны Украины».
Сообщается, что Довгополая «выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время».
«Данные сведения составляют государственную тайну, их передача могла быть использована в ущерб безопасности РФ», - говорится в сообщении.
Суд приговорил крымчанку к 12 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крыму пенсионерке вынесли суровый приговор за «шпионаж в пользу Украины»
Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку России Галину Довгополую, признанную виновной в государственной измене.