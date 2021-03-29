В крымскую резиденцию «Газпрома» закупили оборудование для опреснительной установки

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В Парковом на Южном берегу Крыма с зимы работают над созданием опреснительной установки.

Об этом свидетельствуют данные российского портала госзакупок. Заказчиком закупки является Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Цена закупки – 37 миллионов рублей. Поставка оборудования для опреснительной установки осуществляется в резиденцию «Крымский бриз», которая принадлежит структурам российского «Газпрома».

В феврале были закуплены услуги изготовления и поставки блочно-модульного оборудования системы водоподготовки и водоочистки для опреснения морской воды.

Для «Крымского бриза», согласно тендерной документации, рассчитывают получать 500 кубометров воды в сутки из двух опреснительных комплектов, которые будут работать круглосуточно. Оборудование для создания опреснительной установки «Крымскому бризу», согласно результатам тендера, поставляло московское ООО «Группа 7». Его определили по специальной процедуре единственным участником тендера.

О том, что для «Крымского бриза» создается опреснительная установка, на сайте резиденции не сообщается.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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