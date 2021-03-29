В Керчи озвучили адреса для переселения жителей аварийной после взрыва многоэтажки

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что сейчас ведется заключение контрактов с застройщиками на покупку 18 из 35 квартир для жителей многоэтажки, которая была повреждена взрывом газа с последующим пожаром в 2020 году.

Он заверил, что все контракты будут заключены до 31 марта включительно.

«Квартиры будут предоставлены в новых домах, расположенных по Шоссе Героев Сталинграда, с учетом количества комнат, ранее занимаемых жильцами. Большинство квартир – 26 – расположены в доме № 14-А (микрорайон Нижний Солнечный), остальные – в доме № 44-48 (Верхний Солнечный)», – проинформировал Бороздин.

В начале марта сообщалось, что жители многоэтажного дома Керчи, где произошел взрыв, продолжают жить в пансионате.

Взрыв газа и пожар в многоэтажном доме по улице Кирова в Керчи произошел 26 августа 2020 года. По информации властей, в результате инцидента пострадала женщина. Позже стало известно, что она скончалась в больнице.

Также спасатели сообщали, что после взрыва произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат между 10 и 9 этажом. В Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации. Третий подъезд многоэтажки в Керчи, где произошел взрыв, признали аварийным.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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