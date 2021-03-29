Бизнес
В Керчи бизнесменов обвинают в торговле поддельной одеждой
В Керчи у местных предпринимателей изъяли партию контрафактной продукции под маркой известных товарных брендов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, два предпринимателя продавали в магазине одежду и аксессуары якобы от известных мировых производителей. Но они не имели договоров и согласия на использования товарных брендов со стороны правообладателей торговых марок.
«Согласно результатам экономической экспертизы, предприниматели причинили правообладателям убытки в виде упущенной выгоды на общую сумму более 7 млн рублей», - рассказали правоохранители.
В отношении предпринимателей возбудили уголовное дело по статье «незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг». Им грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Судаке правоохранители «накрыли» подпольный цех по производству алкогольной продукции, в котором обнаружили 8 тонн опасной спиртосодержащей жидкости.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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