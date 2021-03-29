Власть
В Алуште планируют построить гостиницу для паломников
В администрации Алушты сообщают о планах по проведению геодезических работ на территории Национального парка «Крымский» для восстановления храма Косьмы и Дамиана, который был утрачен в годы Второй мировой войны, а также построить в обители паломническую гостиницу, трапезную, чайный домик и новую купель.
По информации властей, в парке хотят «восстановить охотничий домик Александра III, который был передан по наследству Николаю II и монастырский сад, который был посажен игуменьей Варсонофией, привести в порядок всю парковую зону монастыря и восстановить ограждение вокруг обители и сада».
«В планах монастыря также строительство храмов «Преображения Господня», «Казанской иконы Божией матери» и уникального храмового комплекса Спиридона Тримифуртского, в котором будет крипта, библиотека, музей, конференц-зал православный театр, восстановление скита «Софрониева пустынь», создание культурного центра, православной школы искусств, социального центра для помощи социально незащищенным категориям граждан и многое другое», – говорится в сообщении.
В администрации отметили, что на сегодняшний день уже идут ремонты и реконструкция гостевого дома на подворье обители в Партените, братской трапезной, ландшафтного участка на подворье и в монастыре. Также, начато строительство летней трапезной для паломников в монастыре на 150 мест, ремонт автотранспортного парка, роспись алтарной части храма «Всецарицы».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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