Стоимость проезда в такси может вырасти на 5-10 процентов

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Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться еще на 5-10% на фоне роста цен на топливо.

Об этом заявили «Известиям» в Общественном совете по развитию такси.

«Независимый топливный союз направил в середине марта письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации рынка, иначе в противном случае цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии – на 14%. Продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков, предупреждает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. В таком случае увеличение тарифов на перевозки может составить 5-10%, ожидает она», – пишет издание.

Таксопарки обеспокоены ростом цен на метан и бензин. Поэтому высока вероятность, что бизнес может заложить издержки в стоимость тарифов.

Если цена на бензин АИ-92 увеличилась незначительно, то на пропан-бутан взлетела с 16 рублей за литр в прошлом году до 29 рублей в 2021-м, фиксирует исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олег Бекетов. В прошлом году куб метана обходился в 14-16 рублей, а сейчас удерживается на отметке 19-20 рублей в зависимости от заправки, указал эксперт. Таким образом, использовать газ для работы в такси становится невыгодно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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