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Общество

Стало известно сколько в Крыму «зависимых» детей и подростков

10:09 понедельник, 29 марта 2021
Стало известно сколько в Крыму «зависимых» детей и подростков

фото © dzhmao.ru

В Крыму под наблюдением нарколога числится более 30 детей.

Об этом заявил руководитель Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик.

«По Крыму под наблюдением у нас находится чуть больше 30 таких детей. Это значит, что дети или подростки были замечены или у них были проблемы, связанные с ранним употреблением алкоголя или наркотиков», - пояснил специалист.

По словам Менчика, это профилактическое наблюдение. Такие подростки не стоят на учете – такого понятия сейчас нет, также им не выставлен диагноз «алкоголизм» или «наркомания».

«Это серьезные диагнозы, синдром зависимости. У детей этого не бывает, так как он не успевает сформироваться. В случае с детьми такие факты условны. Бывает и казуистика, когда, например, восьмилетний ребенок случайно выпил бабушкины таблетки, допустим, снотворные. Формально, да, есть факт употребления. Однако говорить со всей справедливостью о том, что у ребенка проблемы, мы не можем», - уточнил собеседник.

Для того, чтобы оценить ситуацию в целом, нужно оценить прошлое и настоящее, считает эксперт.

«Например, в 2010 году количество подростков с алкогольными напитками в центре Симферополя было гораздо выше, чем сейчас. Запрет был и тогда, но он не соблюдался. Сейчас ситуация разительно поменялась. Нужно обращать внимание на картину в целом, а не на статистические данные», - заключил нарколог.

Ранее психиатр Николай Никифоров заявил, что «детское шампанское» на столе в праздничные дни вряд ли сделает в будущем из ребенка алкоголика.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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