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Коронавирус в Крыму

Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

10:05 понедельник, 29 марта 2021
Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

фото © strana.ua

За 28 марта на территории Республики Крым подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 28 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 45 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1902 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 6 человек, выздоровевших за весь период – 34 988 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе тоже рост новых заражений. По состоянию на утро 28 марта в Севастополе зарегистрирован 41 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 82 лет.

За сутки 68 крымчан слегли с ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ялтинцев ждет масштабная диспансеризация. С понедельника, 29 марта, в Ялте стартует проект Федерального медико-биологического агентства «Сводный отряд здоровья».

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Крым. Крым получил 8 100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 28 марта на территории Республики Крым подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции.

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