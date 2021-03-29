Происшествия
Россиянка организовала в Крыму сеть борделей
фото © Новости Крыма
В массажных салонах трех крымских городов 30-летняя жительница Краснодарского края организовала предоставление услуг сексуального характера.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.
Вместе с двумя подконтрольными ей администраторами женщина размещала в интернете объявления о трудоустройстве на высокооплачиваемую работу, проводила отбор кандидаток, контролировала выполнение правил и условий занятия проституцией.
Все бордели были оснащены системами видеонаблюдения и охранной сигнализации, в помещениях находились комнаты для обслуживания клиентов и проживания девушек.
Во время обысков по местам жительства подозреваемых и в арендованных помещениях сотрудники полиции изъяли более 700 тысяч рублей, средства связи и другие улики.
В результате проведенных в трех городах спецопераций задержаны организатор сети борделей, администраторы подпольных заведений и 21 девушка в возрасте от 19 до 30 лет. Всем им грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 2 тысяч рублей.
В отношении организаторов притона возбуждено уголовное дело.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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