Россиянка организовала в Крыму сеть борделей

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В массажных салонах трех крымских городов 30-летняя жительница Краснодарского края организовала предоставление услуг сексуального характера.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Вместе с двумя подконтрольными ей администраторами женщина размещала в интернете объявления о трудоустройстве на высокооплачиваемую работу, проводила отбор кандидаток, контролировала выполнение правил и условий занятия проституцией.

Все бордели были оснащены системами видеонаблюдения и охранной сигнализации, в помещениях находились комнаты для обслуживания клиентов и проживания девушек.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых и в арендованных помещениях сотрудники полиции изъяли более 700 тысяч рублей, средства связи и другие улики.

В результате проведенных в трех городах спецопераций задержаны организатор сети борделей, администраторы подпольных заведений и 21 девушка в возрасте от 19 до 30 лет. Всем им грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 2 тысяч рублей.

В отношении организаторов притона возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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