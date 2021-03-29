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Власть

Российские военные учатся устранять подводных диверсантов у берегов Крыма

17:13 понедельник, 29 марта 2021

Экипажи катеров отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Черноморского флота России провели учение по противоминной и противодиверсионной защите в акватории Черного моря у берегов Крыма.

Об этом сообщает отдел информации обеспечения российского Черноморского флота в Севастополе.

«По замыслу учения вблизи пункта базирования кораблей Черноморского флота были обнаружены неопознанные быстроходные катера, не выходящие на связь в общей радиосети. В рамках противодействия угрозе высадки подводных диверсантов и минирования акватории, экипажи патрульных катеров типа «Раптор» отработали действия по перехвату и задержанию, а также по преследованию и поражению малых целей», – сказано в информации ведомства.

Сообщается, что в ходе учения экипажи выполнили стрельбы по морским щитам-мишеням и макетам плавающих мин, а также провели практическое гранатометание.

В марте проходят регулярные учения российских военных на полуострове. В частности, в Минобороны России сообщали о масштабном командно-штабном учении ВДВ в Крыму, которое стартовало на полигоне Опук.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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