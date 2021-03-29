Рабочим в Языковой балке Севастополя присудили месячный «отпуск»

Деятельность юридического лица, проводившего работы в Языковой балке, была приостановлена судом на 30 суток, сообщается на сайте правительства Севастополя.

«Севприроднадзором ранее были выявлены нарушения по факту транспортирования отходов грунта при проведении земляных работ. В ходе административного расследования в адрес юридического лица было направлено определение об истребовании сведений, необходимых для проведения дальнейшего расследования», – подчеркивается в сообщении.

Однако в установленный срок требование исполнено не было, что является нарушением ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении).

Судом было принято решение о приостановлении деятельности юридического лица – постановление вступило в законную силу.

Отметим, что подобные решения принимаются уже не в первый раз, однако от своих планов арендаторы земельного участка в прибрежной полосе Севастополя отказываться не собираются. Ярким примером этого стало ранее опубликованное видео, рекламирующее «проект благоустройства и эксплуатации» этой территории.

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