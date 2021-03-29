Прогноз погоды в Крыму на понедельник 29 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 29 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 98 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 83 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 94 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 93 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 7 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 98 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 1 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

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