Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +7
море +9

Происшествия

При строительстве водозабора под Севастополем нашли погибших красноармейцев

09:20 понедельник, 29 марта 2021
Севастополь

При строительстве Бельбекского водозабора под Севастополем рабочие случайно нашли братскую могилу красноармейцев.

Как удалось выяснить, это было санитарное захоронение, в котором были похоронены четыре советских воина, погибших в апреле-мае 1944 года при освобождении Севастополя от немецко-фашистких захватчиков. Опознать бойцов пока не удалось.

В братской могиле вместе с останками воинов поисковики нашли два самодельных артиллерийских крестика и несколько пуговиц.

Как пояснили журналистам командир поискового отряда «Звезда» Валерий Хмель, бойцов после боя укладывали в ряд в вырытую траншею.

«Останки довольно сильно разбиты. Разбиты черепа. Соответственно, дальше будем смотреть, будем поднимать. Будем по каждому бойцу видеть отдельную картину», – уточнил Хмель.

События в Бельбекской долине сыграли свою роль в освобождении города в апреле-мае 1944 года. В ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчиками сражались бойцы дивизий 2-й Гвардейской армии.

Четырех бойцов, найденных при строительстве водозабора на реке Бельбек, опознать пока не удалось, однако у поисковиков остается надежда, что с помощью архивных данных получится узнать фамилию хотя бы одного из погибших.

«И там можно было бы уже по донесению командиров привязать и остальные фамилии», – пояснила Гавриленко.

Останки каждого бойца поисковики соберут в отдельные специальные пакеты, чтобы тщательно все задокументировать, а в первых числах мая произойдет торжественное перезахоронение в братскую могилу на Дергачах.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Губернатор Севастополя возмутился открытием секс-шопа в городе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил главному архитектору города и департаменту архитектуры установить критерии размещения вывесок на исторических и культурных объектах, после инцидента с секс-шопом в здании штаба обороны.

Еще одну улицу в Симферополе перекроют из-за ремонта. Улицу Спера в Железнодорожном районе Симферополя перекроют из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

В Крыму пообещали потратить 246 млн на укрепление берега в Симеизе. Власти Крыма определили единственного исполнителя строительства берегоукрепительных сооружений в поселке городского типа Симеиз (Ялта).

Дорожники повредили водопровод в Ялте и создали многометровый фонтан. Дорожники при проведении работ повредили водопровод на улице Сеченова в Ялте.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 28 марта на территории Республики Крым подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 29 марта

Какой сегодня праздник 29 марта фото

Сегодня, 29 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Ялте развернулась эпическая битва чиновников и сирот

В Ялте развернулась эпическая битва чиновников и сирот

В Ялте у чиновников местной администрации свой взгляд на постановление Правительства России, касающееся обеспечения сирот льготным жильем.

Власть
Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавирус

Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавирус

В Бразилии вновь приостановлена регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации