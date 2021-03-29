При строительстве водозабора под Севастополем нашли погибших красноармейцев

При строительстве Бельбекского водозабора под Севастополем рабочие случайно нашли братскую могилу красноармейцев.

Как удалось выяснить, это было санитарное захоронение, в котором были похоронены четыре советских воина, погибших в апреле-мае 1944 года при освобождении Севастополя от немецко-фашистких захватчиков. Опознать бойцов пока не удалось.

В братской могиле вместе с останками воинов поисковики нашли два самодельных артиллерийских крестика и несколько пуговиц.

Как пояснили журналистам командир поискового отряда «Звезда» Валерий Хмель, бойцов после боя укладывали в ряд в вырытую траншею.

«Останки довольно сильно разбиты. Разбиты черепа. Соответственно, дальше будем смотреть, будем поднимать. Будем по каждому бойцу видеть отдельную картину», – уточнил Хмель.

События в Бельбекской долине сыграли свою роль в освобождении города в апреле-мае 1944 года. В ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчиками сражались бойцы дивизий 2-й Гвардейской армии.

Четырех бойцов, найденных при строительстве водозабора на реке Бельбек, опознать пока не удалось, однако у поисковиков остается надежда, что с помощью архивных данных получится узнать фамилию хотя бы одного из погибших.

«И там можно было бы уже по донесению командиров привязать и остальные фамилии», – пояснила Гавриленко.

Останки каждого бойца поисковики соберут в отдельные специальные пакеты, чтобы тщательно все задокументировать, а в первых числах мая произойдет торжественное перезахоронение в братскую могилу на Дергачах.

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