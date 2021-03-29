Повредившего на «Тавриде» путепровод водителя грузовика задержали

Сотрудники крымской Госавтоинспекции задержали водителя большегруза с прицепом, который повредил часть путепровода на трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Водитель грузового автомобиля, перевозившего специальную технику - экскаватор марки «КАТ», не учел габариты груза и повредил мост. Кроме того, водитель покинул место аварии.

Однако полицейским удалось найти и задержать его. Он пояснил полицейским, что под мостовым переходом он почувствовал удар и остановился. Осмотрев место аварии, он посчитал, что повреждения незначительные и поехал дальше.

В отношении водителя вынесли постановление по делу об административных правонарушениях. Ему назначили административное наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции собрали материалы по факту оставления места ДТП и передали их в суд. Водителю грозит административное наказание в виде ареста до 15 суток или лишения права управления транспортными средствами на один год.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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