Власть
Организатор севастопольской ячейки «Свидетелей Иеговы» сядет на 6,5 лет
Гагаринский районный суд Севастополя признал местного жителя виновным в «организации деятельности экстремистской организации «Свидетели Иеговы», которая запрещена в России.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Последователь религиозной группы «Свидетели Иеговы» осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима на шесть с половиной лет, – сообщили в суде. – Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в течение 10 дней».
Кроме основного наказания суд применил и дополнительное. В частности, после отбытия срока в колонии мужчине будет запрещено в течение семи лет заниматься просветительской деятельностью и деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в средствах массовой информации, размещением материалов в информационно-коммуникационных сетях.
Севастополец признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 282.2 УК РФ – организация деятельности экстремистской организации. Судебное заседание, на котором провозглашен приговор, состоялось сегодня.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Керчи бизнесменов обвинают в торговле поддельной одеждой. В Керчи у местных предпринимателей изъяли партию контрафактной продукции под маркой известных товарных брендов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Где в Крыму установят передвижные камеры на следующей неделе. В Госавтоинспекции МВД по Республике Крым рассказали о местах дислокации на неделе с 29 марта по 4 апреля передвижных камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.
В Крыму поймали мужчину, сообщившего о «минировании» бара. Обвинительное заключение утверждено в отношении 28-летнего мужчины, который в июле 2017 года в пьяном виде сообщил о готовящемся взрыве в одном из баров крымской столицы.
Росгвардия обещает «усилить безопасность Крыма». Росгвардия усилит работу в Крыму для обеспечения безопасности, а также будет совершенствовать борьбу с терроризмом, заявил в праздничном поздравлении глава Росгвардии Виктор Золотов.
Эпидемия половой инфекции напугала крымчан
В крымском сегменте социальных сетей начали появляться преисполненные беспокойства сообщения от жителей полуострова.
Аксенова избрали в Верховную Раду Украины
На довыборах в Верховную Раду Украины на 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии «Порядок».
Россиянка организовала в Крыму сеть борделей
В массажных салонах трех крымских городов 30-летняя жительница Краснодарского края организовала предоставление услуг сексуального характера.
В Крыму начала проседать трасса «Таврида»
На трассе «Таврида» в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района просел асфальт.
вчера
В Крыму пенсионерке вынесли суровый приговор за «шпионаж в пользу Украины»
Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку России Галину Довгополую, признанную виновной в государственной измене.