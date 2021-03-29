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Власть

Организатор севастопольской ячейки «Свидетелей Иеговы» сядет на 6,5 лет

17:37 понедельник, 29 марта 2021
Севастополь

Гагаринский районный суд Севастополя признал местного жителя виновным в «организации деятельности экстремистской организации «Свидетели Иеговы», которая запрещена в России.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Последователь религиозной группы «Свидетели Иеговы» осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима на шесть с половиной лет, – сообщили в суде. – Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в течение 10 дней».

Кроме основного наказания суд применил и дополнительное. В частности, после отбытия срока в колонии мужчине будет запрещено в течение семи лет заниматься просветительской деятельностью и деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в средствах массовой информации, размещением материалов в информационно-коммуникационных сетях.

Севастополец признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 282.2 УК РФ – организация деятельности экстремистской организации. Судебное заседание, на котором провозглашен приговор, состоялось сегодня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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