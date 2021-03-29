Очредное ЧП на «Тавриде»: на этот раз поврежден путепровод

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На трассе «Таврида» водитель грузовика повредил часть путепровода между селами Новопавловка и Скалистое в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».

«Водитель крупногабаритного транспортного средства не рассчитал высотный габарит груза в результате чего повредил нижний пояс балки пролетного строения путепровода. Во избежание дальнейшего разрушения, было принято решение ограничить движение через технологический проезд», - рассказали в учреждении.

При осмотре выявлено нарушение целостности несущей балки арматуры. Сейчас эксперты определяют, насколько безопасно дальнейшая эксплуатации путепровода, а также сроки и виды восстановительных ремонтных работ.

При этом инцидент не повлиял на пропускную способность дороги, отметили в управлении.

Ранее об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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